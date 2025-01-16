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Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год
Президент Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на Украине в 2024 году стоил Киеву более чем $100 млрд, 60% от этой суммы обеспечили США и ЕС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году военный конфликт на Украине стоил Киеву более чем $100 млрд, 60% от этой суммы обеспечили США и ЕС. Об этом сообщило ТАСС 16 января.

«Мы не можем потерять общий союз между Соединенными Штатами и Европой поддержки Украины. Но мы не можем забывать, и какой вклад делает Украина. Война 2024 года стоила Украине, в плане обеспечения сил Обороны, более $100 млрд из которых $40 млрд — вклад Украины, $35 млрд — США, Европа — $25 млрд», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.