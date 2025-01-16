Во Франции назвали условия для мирных переговоров России и Украины
Заявление сделал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Во Франции назвали условия для мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, пишет Газета.RU со ссылкой на радиостанцию RTL.
По словам министра, важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся безопасности в Европе.
Как отметил Барро, происходящее сегодня затронуло прямые интересы безопасности Европы.