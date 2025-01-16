В Рязоблдуме впервые прошли рождественские парламентские встречи

В четверг, 16 января, в Рязанской областной Думе впервые прошли Рождественские парламентские встречи «80 лет Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

В Рязоблдуме впервые прошли рождественские парламентские встречи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 16 января, в Рязанской областной Думе впервые прошли Рождественские парламентские встречи «80 лет Великой Победы: память и духовный опыт поколений». В них приняли участие представители регионального парламента, Рязанской епархии, правительства области, научного сообщества и общественных организаций, военнослужащие. Новый совместный формат работы был предложен во время встречи спикера законодательного собрания Аркадия Фомина и митрополита Рязанского и Михайловского Марка. На федеральном уровне Рождественские парламентские чтения проходят с 2014 года.

«Сегодня перед страной стоят глобальные вызовы и угрозы. У общества есть целый ряд задач, которые требуют выработки согласованных решений. Уверен, что площадка Рязанской областной Думы позволит объединить наши усилия, глубокий откровенный диалог направит наши устремления в конкретные практические дела. Первые Рождественские парламентские встречи мы посвящаем юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Цена Победы огромна, огромна и ответственность за сохранение исторической правды. Сегодня наши воины снова на передовой отстаивают интересы многонационального русского народа, который стремится защитить свою идентичность, самостоятельно выбирать путь развития. Нас пытаются лишить наших же ценностей — культурных, духовных, религиозных, семейных, обесценить подвиги наших дедов и сегодняшних героев. Русская Православная церковь имеет колоссальный исторический опыт общественного сплочения, противодействия идеологической агрессии. Поэтому и на федеральном, и на региональном уровне мы консолидируем силы, чтобы вместе преумножать духовные скрепы нашего народа, мир и согласие в обществе», — подчеркнул Аркадий Фомин, открывая заседание.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил прямую связь темы Великой Отечественной войны с сегодняшним днем.

«Главная общность — это героизм наших воинов, героизм на поле боя, героизм в тылу. Как и 80 лет назад наш народ, не жалея себя, отдает жизни за наши общие ценности, за свое Отечество. В этом героизме — связь поколений и сила нашего народа. В Великой Отечественной войне принимали участие люди разных взглядов, но все они были носителями традиционных нравственных устоев. Наша реальность ставит перед нами, перед государством и системой образования задачу воспитать человека труда, созидателя, человека, любящего свою Родину. Русский народ вынес на себе все тяготы войны и радость Победы. Дай Бог, чтобы и сейчас он одержал новую Победу», — заявил он.

Участники Рождественских парламентских встреч обсудили вопросы духовного осмысления войны и победы, преемственности поколений героев русского воинства, участия духовенства в событиях Великой Отечественной войны, развития региональной системы сопровождения духовно-нравственного и патриотического воспитания. С докладами выступили доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки РГУ имени Есенина Рудольф Подоль, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» Андрей Кашаев, Протоиерей Вадим Базылев, депутат областной Думы, участник СВО, ветеран боевых действий Роман Иголкин. По итогам заседания будет подготовлен проект резолюции, в которую войдут предложения по дальнейшей совместной работе. Планируется, что Рождественские парламентские встречи, организованные на площадке Рязанской областной Думы, станут традиционными.

В рамках подготовки мероприятия был инициирован сбор помощи, необходимой бойцам. Гуманитарный груз вместе с письмами поддержки, написанными рязанскими школьниками, будет доставлен в воинские части и подразделения.

В фойе регионального парламента была организована выставка работ студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера «Русский колорит» и экспозиция Рязанской Епархиальной библиотеки «Православная книга с древних времен, до наших дней». Для гостей выступили детский клиросный хор Николо-Ямского Храма «Колокольчики» и мужской вокальный ансамбль Рязанской Епархии.