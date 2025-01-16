В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя
Мужчина отказался пройти медосвидетельствование. На него составили административный протокол.
В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел вечером 15 января на улице Новоряжской. Инспекторы остановили для проверки автомобиль «Фольксваген-Пассат». Во время общения с 46-летним водителем правоохранители заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения.
Мужчине дважды предложили пройти освидетельствование в присутствии понятых, однако он отказался. Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол.