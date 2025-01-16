В Рязанскую область вернутся морозы

В настоящее время погоду определяет антициклон, однако начиная с 20 января он будет ослабляться.

В Рязанскую область вернутся морозы. Об этом телеканалу ТКР сообщил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Сергей Тобратов.

По его словам, в настоящее время погоду определяет антициклон, однако начиная с 20 января он будет ослабляться.

Ученые прогнозируют морозы от -10 до -20, в Мещере и на востоке области выпадет снег, однако в большинстве случаев морозы ударят по бесснежной земле.