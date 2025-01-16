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В Рязани цыгане пытались обмануть мужчину и угрожали ему расправой
Об этом сообщила дочь пострадавшего. По ее словам, мужчина выгуливал собаку во дворе многоэтажки, когда к нему подошел незнакомец и начал предлагал купить генератор.

В Рязани цыгане пытались обмануть мужчину и угрожали ему расправой. Об этом в паблике «Новости Рязани Вконтакте» сообщила дочь пострадавшего.

По ее словам, мужчина выгуливал собаку во дворе многоэтажки, когда к нему подошел незнакомец и начал предлагал купить генератор.

«Они предлагают генератор за 50 тысяч рублей, утверждая, что его реальная стоимость составляет 160 тысяч. Они подсаживаются на уши до такой степени, что этот генератор оказался уже дома, у папы в квартире. Убеждают, что деньги нужны им на СВО, поэтому они так дешево продают оборудование. Хорошо, что рядом оказался мой муж, который успел добежать до родных и выгнать мошенника из квартиры. Он угрожал расправой», — написала рязанка.

Она отметила, что мошенник приехал к дому на автомобиле Haval без номеров.