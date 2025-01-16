В Беларуси заявили о намерении экстремистов захватить приграничные районы

По словам госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича, существует антибелорусская кампания, которая поддерживает уехавшую из страны радикальную оппозицию для силового свержения действующей власти в Беларуси.

В Беларуси заявили о намерении экстремистов захватить приграничные районы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича.

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии — ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего „миротворческого“ контингента», — заявил Вольфович.

По его словам, существует антибелорусская кампания, которая поддерживает уехавшую из страны радикальную оппозицию для силового свержения действующей власти в Беларуси.

Госсекретарь Совета Безопасности добавил, что в Польше существует командно-координационный центр подготовки боевиков «Посполитое рушение». Также украинскими и западными силами ведется военно-диверсионная подготовка членов экстремистских формирований, в том числе идет вербовка граждан в сети Интернет.

В результате создаются схроны с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, которые применяются в террористических актах на территории Беларуси и России.