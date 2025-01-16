Украине передали новую систему ПВО
О выделении новой военной помощи Украине 16 января объявил премьер Великобритании Кир Стармер.
Украина получит 150 новую мобильную систему ПВО. Об этом сообщает Reuters.
О выделении новой военной помощи Украине 16 января объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Он сообщил, что Британия также выделит Украине 3 млрд долларов из российских активов.
Помимо этого, Великобритания расширяет подготовку украинских военных и будет развивать создание дальнобойного оружия.