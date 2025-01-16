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СМИ: команда Трампа разрабатывает план для завершения украинского конфликта
Среди рассматриваемых вариантов — частичное смягчение санкций против нефтяных компаний РФ «как жест доброй воли для заключения мирного соглашения».

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит масштабный план санкций, направленный на содействие мирному урегулированию украинского конфликта в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg, передает ТАСС 16 января.

Среди рассматриваемых вариантов — частичное смягчение санкций против нефтяных компаний РФ «как жест доброй воли для заключения мирного соглашения».

Другой подход, как указано в публикации, предполагает усиление санкционного давления для «увеличения рычагов влияния на Москву».