В США заявили, что Украина не сможет вытеснить все силы ВС РФ

По словам кандидата на пост госсекретаря Рубио, Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до начала РФ специальной военной операции.

В США заявили, что Украина не сможет вытеснить все силы ВС РФ. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. Его слова передало ТАСС 15 января.

По словам Рубио, Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до начала РФ спецоперации.

Он добавил, что нереалистично ожидать этого от «страны такого размера, как Украина».