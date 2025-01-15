Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 38-летнего мужчины

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 января 2025 года.

В Скопине Рязанской области и Серпухове Московской области ищут 38-летнего Антона Мордовина. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 января 2025 года. В посте сказано, что он может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост — 168 сантиметров, телосложение — нормальное, волосы — рыжие с залысиной, глаза — карие, борода.

Одежда: черные штаны, куртка, кроссовки, шапка.