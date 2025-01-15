В Рязани жители района остались без отопления и горячей воды

Под отключение попали также детские сады и школа.

В Рязани более 20 домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в группе МУП «РМПТС» ВКонтакте.

В связи с ремонтно-восстановительными работами районе Касимовского шоссе 50б 15 января до 16:00 будет прекращено теплоснабжение по следующим адресам:

Касимовское шоссе: д. 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50, 50б, 52, 52к1, 52к2, 54, 54к1, 54к2, 54к3, 56;

Новоселов ул.: д. 33;

Тимакова ул.: д. 3, 5

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