Польша отказалась отправить миротворцев на Украину
По информации Financial Times, отношения между Киевом и Варшавой стали напряженными, несмотря на статус союзников.
Польша отказалась отправить миротворцев на Украину. Об этом сообщает сказал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.
«Когда будет представлен мирный план, мы готовы его обсудить. Однако государства, находящиеся на границе, не должны вводить свои войска на территорию Украины. Я полагаю, что в рамках НАТО необходимо больше разделения бремени и диверсификации», — заявил министр.
По информации издания, отношения между Киевом и Варшавой стали напряженными, несмотря на статус союзников.