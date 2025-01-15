Польша отказалась отправить миротворцев на Украину

По информации Financial Times, отношения между Киевом и Варшавой стали напряженными, несмотря на статус союзников.

Польша отказалась отправить миротворцев на Украину. Об этом сообщает сказал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.

«Когда будет представлен мирный план, мы готовы его обсудить. Однако государства, находящиеся на границе, не должны вводить свои войска на территорию Украины. Я полагаю, что в рамках НАТО необходимо больше разделения бремени и диверсификации», — заявил министр.

По информации издания, отношения между Киевом и Варшавой стали напряженными, несмотря на статус союзников.