Генсек НАТО призвал готовиться к войне с Россией

По словам Рютте, в данный момент необходимо переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону через увеличение расходов на оборонное производство.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к войне с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт альянса.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней», — сказал он.

По словам Рютте, в данный момент необходимо переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону через увеличение расходов на оборонное производство.