Генсек НАТО призвал готовиться к войне с Россией
По словам Рютте, в данный момент необходимо переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону через увеличение расходов на оборонное производство.
Генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к войне с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт альянса.
«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней», — сказал он.
По словам Рютте, в данный момент необходимо переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону через увеличение расходов на оборонное производство.