В Захаровском районе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП

71-летний обвиняемый двигался за рулем легкового автомобиля по трассе Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Рязани. Мужчина пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

В Захаровском районе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом во вторник, 14 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, трагедия произошла в мае 2024 года. 71-летний обвиняемый двигался за рулем легкового автомобиля по трассе Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Рязани. Мужчина пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

В результате водитель «ГАЗели» получил травмы, от которых скончался в больнице.

В отношении пожилого рязанца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы направлены в Михайловский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.