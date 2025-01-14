В Рязанской области за неделю более трех тысяч человек заболели ОРВИ
Число заболевших уменьшилось на 13,1% по сравнению с прошлой неделей.
За прошедшую неделю, с 6 по 12 января, среди населения области зарегистрировано 3 228 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Число заболевших уменьшилось на 13,1% по сравнению с прошлой неделей.
По данным мониторинга, в структуре циркулирующих вирусов выявлялись вирусы негриппозной этиологии.
Отмечается, что против гриппа вакцинировано почти 47% населения Рязанской области.