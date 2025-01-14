В Рязанской области расширили список получателей выплаты для участников СВО

Денежную выплату могут получить участники СВО, направленные в войска национальной гвардии РФ.

Денежную выплату могут получить участники СВО, направленные в войска национальной гвардии РФ. Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора Рязанской области.

Выплата в 400 тысяч рублей доступна тем, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах и войсках национальной гвардии на один год и более.

Сумма выплачивается участникам СВО согласно спискам, представленным военным комиссариатом региона или командующим Центральным органом войск национальной гвардии РФ в главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.

Напомним, в ноябре Владимир Путин распространил на Росгвардию выплату в 400 тысяч рублей для тех, кто заключил контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.