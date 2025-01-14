Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за изменения погоды
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными.
Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за изменения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник, 14 января, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными.