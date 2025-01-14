Рязанцы рассказали, что приложение для оплаты ЖКХ дало сбой

Минтэк сообщил, что, по информации РГМЭК в мобильном приложении ЕРЦ наблюдают технеполадки. Специалисты ищут решение проблемы, уточнили в министерстве. Кроме того, в минтэке пообещали скорое восстановление работы.

Рязанцы рассказали, что приложение для оплаты ЖКХ «РГМЭК Онлайн» дало сбой. Соответствующий комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова.

Пользователь сообщил, что у приложения «вечная загрузка». Кроме того, к комментариям рязанец прикрепил скриншоты недовольных отзывов в Google Play. В сбоях убедилась корреспондент РЗН, Инфо. Приложение запускается с проблемой: при входе в личный кабинет, предлагается ввести данные, которые уже введены. Из-за этого не отображаются счета.

Ситуацию подтвердили в ответе на жалобу. Минтэк сообщил, что, по информации РГМЭК в мобильном приложении ЕРЦ наблюдают технеполадки. Специалисты ищут решение проблемы, уточнили в министерстве. Кроме того, в минтэке пообещали скорое восстановление работы.

Напомним, рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение «РГМЭК» для Google Play и App Store.