Рязанская энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение «РГМЭК» для Google Play и App Store. Как рассказали в компании, у сервиса широкий функционал и удобный интерфейс, позволяющий получить широкий спектр услуг.
Установив бесплатное мобильное приложение «РГМЭК» на свое устройство, потребители смогут:
- привязать к приложению лицевой счет и получать по нему оперативную и подробную информацию;
- передать показания прибора учета онлайн и просмотреть историю показаний;
- своевременно внести плату за энергоснабжение через Сбербанк Онлайн по прямой ссылке из приложения;
- просмотреть историю начислений и платежей за выбранный период;
- узнать задолженность и сверить расчеты;
- направить обращение специалистам компании;
- подать заявку на заключение договора и установку п/у;
- быть в курсе свежих новостей компании.
Кроме того, к приложению можно привязать несколько лицевых счетов и помочь своим пожилым родственникам получать своевременное обслуживание дистанционно.
Скачать и установить сервис на свой смартфон или планшет можно с помощью Google Play Маrket (для Android) или App Store (для iOS), введя в поисковой строке любого из этих магазинов приложений «РГМЭК».
Регистрация в приложении занимает пару минут: нужно ввести номер мобильного телефона, далее на него придет сообщение с паролем, который следует указать в нужной строке.
На данный момент приложение работает в тестовом режиме. Для улучшения данного мобильного сервиса представители РГМЭК просят граждан делиться пожеланиями и замечаниями по его работе. Их можно направить на электронную почту