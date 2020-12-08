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Рязанская энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение
Скачать и установить сервис на свой смартфон или планшет можно с помощью Google Play Маrket (для Android) или App Store (для iOS), введя в поисковой строке любого из этих магазинов приложений «РГМЭК».

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение «РГМЭК» для Google Play и App Store. Как рассказали в компании, у сервиса широкий функционал и удобный интерфейс, позволяющий получить широкий спектр услуг.

Установив бесплатное мобильное приложение «РГМЭК» на свое устройство, потребители смогут:

  • привязать к приложению лицевой счет и получать по нему оперативную и подробную информацию;
  • передать показания прибора учета онлайн и просмотреть историю показаний;
  • своевременно внести плату за энергоснабжение через Сбербанк Онлайн по прямой ссылке из приложения;
  • просмотреть историю начислений и платежей за выбранный период;
  • узнать задолженность и сверить расчеты;
  • направить обращение специалистам компании;
  • подать заявку на заключение договора и установку п/у;
  • быть в курсе свежих новостей компании.

Кроме того, к приложению можно привязать несколько лицевых счетов и помочь своим пожилым родственникам получать своевременное обслуживание дистанционно.

Скачать и установить сервис на свой смартфон или планшет можно с помощью Google Play Маrket (для Android) или App Store (для iOS), введя в поисковой строке любого из этих магазинов приложений «РГМЭК».

Регистрация в приложении занимает пару минут: нужно ввести номер мобильного телефона, далее на него придет сообщение с паролем, который следует указать в нужной строке.

На данный момент приложение работает в тестовом режиме. Для улучшения данного мобильного сервиса представители РГМЭК просят граждан делиться пожеланиями и замечаниями по его работе. Их можно направить на электронную почту Info@rgmek.ru или воспользоваться разделом «ОБРАЩЕНИЯ» в самом мобильном приложении.