Рязанская энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение

Скачать и установить сервис на свой смартфон или планшет можно с помощью Google Play Маrket (для Android) или App Store (для iOS), введя в поисковой строке любого из этих магазинов приложений «РГМЭК».

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания выпустила мобильное приложение «РГМЭК» для Google Play и App Store. Как рассказали в компании, у сервиса широкий функционал и удобный интерфейс, позволяющий получить широкий спектр услуг.

Установив бесплатное мобильное приложение «РГМЭК» на свое устройство, потребители смогут:

привязать к приложению лицевой счет и получать по нему оперативную и подробную информацию;

передать показания прибора учета онлайн и просмотреть историю показаний;

своевременно внести плату за энергоснабжение через Сбербанк Онлайн по прямой ссылке из приложения;

просмотреть историю начислений и платежей за выбранный период;

узнать задолженность и сверить расчеты;

направить обращение специалистам компании;

подать заявку на заключение договора и установку п/у;

быть в курсе свежих новостей компании.

Кроме того, к приложению можно привязать несколько лицевых счетов и помочь своим пожилым родственникам получать своевременное обслуживание дистанционно.

Скачать и установить сервис на свой смартфон или планшет можно с помощью Google Play Маrket (для Android) или App Store (для iOS), введя в поисковой строке любого из этих магазинов приложений «РГМЭК».

Регистрация в приложении занимает пару минут: нужно ввести номер мобильного телефона, далее на него придет сообщение с паролем, который следует указать в нужной строке.