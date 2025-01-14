Разработка ученых из Рязанского медуниверситета удешевит создание лекарств
Стоимость рязанской разработки — 100 тысяч, что в три раза ниже зарубежных панелей, при этом она полностью сопоставима по свойствам с мировыми образцами.
Разработка ученых из Рязанского медуниверситета удешевит создание лекарств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Они создали панель клеточных линий для тестирования межлекарственных взаимодействий.
Разработчики инновационных лекарств смогут использовать ее вместо дорогих зарубежных аналогов.
Стоимость рязанской разработки — 100 тысяч, что в три раза ниже зарубежных панелей, при этом она полностью сопоставима по свойствам с мировыми образцами.