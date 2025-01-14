Патрушев допустил, что Украина перестанет существовать в 2025 году

Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование в 2025 году.

Помощник президента России Николай Патрушев допустил, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом он сообщил kp.ru.

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — сообщил Николай Патрушев в интервью изданию.