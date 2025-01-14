FT: Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по Украине и отказался от идеи урегулирования конфликта в течение 24 часов.

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа. Об этом сообщила британская газета The FInancial Times (FT) со ссылкой на источники, передало ИА «Регнум» во вторник, 14 января.

«Команда Трампа до сих пор одержима идеей силы. Поэтому многие единомышленники американского лидера начали пересматривать собственный подход к урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении.

В публикации также добавили, что Трамп может отказаться от предвыборных обещаний по Украине, чтобы усилить страну перед переговорами с Россией.