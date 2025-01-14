Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 103.44 0.73 15/01
ЦБ EUR 106.25 1.39 15/01
Нал. USD 104.30 / 102.00 14/01 18:25
Нал. EUR 108.00 / 108.00 14/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
13 898
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
18 550
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
28 140
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
22 788
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
FT: Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа
Избранный президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по Украине и отказался от идеи урегулирования конфликта в течение 24 часов.

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа. Об этом сообщила британская газета The FInancial Times (FT) со ссылкой на источники, передало ИА «Регнум» во вторник, 14 января.

«Команда Трампа до сих пор одержима идеей силы. Поэтому многие единомышленники американского лидера начали пересматривать собственный подход к урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении.

В публикации также добавили, что Трамп может отказаться от предвыборных обещаний по Украине, чтобы усилить страну перед переговорами с Россией.