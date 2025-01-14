13-летняя москвичка пнула ногой в спину мальчика на видео в TikTok

13-летняя москвичка пнула ногой в спину мальчика на видео в TikTok. Его публикует Telegram-канал «112».

Видео было снято еще в ноябре 2024 года в Москве. Тогда подросток присматривала за двухлетним сыном знакомой отца. Вместе со своей школьной приятельницей девочка решила повторить популярный в TikTok челлендж, где под музыку толкают людей и танцуют.

В качестве жертвы девочки выбрали ребенка. Снимая происходящее на камеру, школьница ударила в спину двухлетнего мальчика.

Видео увидели представители СК и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.