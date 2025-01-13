Рязанцам рассказали о погоде во вторник

14 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Рязанцам рассказали о погоде во вторник. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

14 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер западный, 3-8 м/с, порывы могут достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до −6…−4°С, днем будет −6…−1°С.