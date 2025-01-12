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В Швейцарии заявили о готовности организовать встречу Трампа и Путина по Украине
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — сказал представитель швейцарского МИДа.

В Швейцарии заявили о готовности организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на Украине, если они об этом попросят. Об этом сообщила Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, передало РИА Новости 12 января.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира», — сказал Николя Бидо.