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В рязанском «Алмазе» завершился четвертый этап Кубка России по биатлону
В квалификационной гонке и суперспринте на пять километров участвовали 45 мужчин и 39 женщин. Рязанскую область представляли биатлонисты Анастасия Монастырева и Дмитрий Мысев.

В воскресенье, 12 января, в рязанском БК «Алмаз» завершился IV этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В квалификационной гонке и суперспринте на пять километров участвовали 45 мужчин и 39 женщин.

Среди мужчин в финале первое место занял Рустам Каюмов. Он преодолел дистанцию за 18 минут и 53,5 секунды. Серебро взял действующий чемпион России в этом виде программы Александр Бектуганов. Он отстал от лидера на 8,2 секунды. Чемпион мира Антон Бабиков стал бронзовым призером. Спортсмен отстал от Рустама Каюмова на 8,3 секунды.

Золото среди женщин выиграла спортсменка из Беларуси Анна Сола. Она преодолела пять кругов за 20 минут и 50,9 секунды. Российская биатлонистка, призер Олимпийских игр Кристина Резцова заняла второе место с результатом +5,4 секунды. Третьей финишировала белорусская спортсменка Динара Смольская (+10,8 секунды).

В публикации сказано, что Рязанскую область представляли биатлонисты Анастасия Монастырева и Дмитрий Мысев.

Награды призерам вручили губернатор Рязанской области Павел Малков, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и учредитель фонда Колесникова Сергей Колесников.

Фото: Кирилл Морозов