СМИ: Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе

Как заявил Байден журналистам во время выступления в Белом доме, значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.

Президент США Джо Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе. Об этом в субботу, 11 января, сообщило РИА Новости.

Как сказал Байден журналистам во время выступления в Белом доме, значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.

«Нам следует продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены — прим. ред.) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту», — сказал он, комментируя дальнейшую помощь Украине.

Помимо этого, Байден заявил, что сделал все возможное для поддержки Киева и использовал на эти цели все выделенные американской администрации средства.