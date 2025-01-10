В ГАИ объяснили скопление полицейских в центре Рязани

10 января сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по тонировке.

В ГАИ объяснили скопление полицейских в центре Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ведомства.

Там рассказали, что 10 января сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по тонировке.

Рязанцам напомнили, что штрафы за данное нарушение составляют 500 рублей, а за невыполнение требования сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения, водителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Ранее в центре Рязани заметили скопление полиции.