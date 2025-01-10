В Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, сейчас нет ожидания, что «одна или другая сторона готова вести переговоры»

В Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам. Об этом заявила уходящая администрация США во главе с Джо Байденом, передало ТАСС в пятницу, 10 января.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его словам, на данный момент нет ожиданий относительно того, что «одна или другая сторона готова вести переговоры».