Сотрудники ФСБ в Рязанской области обнаружили нелегальное оружие и патроны

Это пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, ружья и другое.

Сотрудники ФСБ в Рязанской области обнаружили нелегальное оружие и патроны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что находку сделали в 40 регионах России.

Всего изъяли 355 единиц нелегального оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг пороха и тротила, более 94600 патронов.