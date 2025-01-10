Рязанские полицейские депортировали из России пятерых иностранцев

Депортации подлежали пятеро граждан стран Среднеазиатского региона, которые недавно отбыли наказания в исправительных колониях Рязанской области.

Рязанские полицейские депортировали из России пятерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Депортации подлежали пятеро граждан стран Среднеазиатского региона, которые недавно отбыли наказания в исправительных колониях Рязанской области. Судимости иностранцы получили за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.

Мужчин депортировали и запретили въезд в РФ на 5 лет.