Рязанские полицейские депортировали из России пятерых иностранцев
Депортации подлежали пятеро граждан стран Среднеазиатского региона, которые недавно отбыли наказания в исправительных колониях Рязанской области.
Рязанские полицейские депортировали из России пятерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Депортации подлежали пятеро граждан стран Среднеазиатского региона, которые недавно отбыли наказания в исправительных колониях Рязанской области. Судимости иностранцы получили за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.
Мужчин депортировали и запретили въезд в РФ на 5 лет.