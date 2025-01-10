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Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в пятницу и выходные
Инспекторы будут проверять участников дорожного движения на нарушения различных ПДД.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в пятницу и выходные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут проверять участников дорожного движения на нарушения различных ПДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области при надзоре за дорожным движением ежедневно проводят работу по выявлению водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения», — говорится в сообщении.