Проректором РязГМУ по лечебной работе назначили Елену Смирнову

Ранее пост занимала Галина Артемьева. Она продолжит работу советником ректора и руководителем Центра менеджмента здравоохранения и управления проектами.

Проректором РязГМУ по лечебной работе назначили Елену Смирнову. Об этом сообщает «КП — Рязань» со ссылкой на пресс-службу вуза.

До этого она заведовала кафедрой внутренних болезней. Смирнова является выпускницей РязГМУ 1993 года — окончила вуз по специальности «Лечебное дело».

Ранее пост занимала Галина Артемьева. Она продолжит работу советником ректора и руководителем Центра менеджмента здравоохранения и управления проектами.