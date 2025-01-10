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Премьер Словакии заявил, что готов заблокировать помощь Киеву ради российского газа
Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на финансовую помощью Евросоюза Украине, если Киев не решит вопрос с транзитом российского газа.

Премьер Словакии заявил, что готов заблокировать помощь Киеву ради российского газа. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на финансовую помощью Евросоюза Украине, если Киев не решит вопрос с транзитом российского газа.

«Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует, я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», — сказал он.

Политик подчеркнул, что «Москва, в отличие от Киева, никогда Словакию не подводила».