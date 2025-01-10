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Обвиняемому в заказном убийстве рязанского бизнесмена вынесли приговор
Судья отметила, что Рогачев полностью оправдан и имеет право подать иск о компенсации морального вреда.

Александру Рогачеву, обвиняемому в заказном убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова, вынесли оправдательный приговор.

Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала в зале Рязанского областного суда, где проходило заседание.

Судья отметила, что Рогачев полностью оправдан и имеет право подать иск о компенсации морального вреда.

В иске о компенсации морального вреда, который подавали родственники убитого отказали.

Приговор можно обжаловать.

Оправданный Рогачев рассказал журналистам, что рад, что присяжные разобрались с делом, приняли во внимание все факты и вынесли справедливый вердикт.

«Потому что к убийству Громова я отношения не имею», — отметил он.

Кроме того, мужчина уверен, что по делу еще предстоит апелляция.

Напомним, в декабре в облсуде присяжные вынесли оправдательный вердикт по уголовному делу бизнесмена Александра Рогачева, который обвиняется в заказе убийства своего бывшего компаньона Алексея Громова. Голоса разделились поровну, поэтому решение вынесли в пользу подсудимого.

Громова убили осенью 2019 года. Его расстреляли на трассе между Спасском и селом Фатьяновка.

Зимой 2021 года присяжные единогласно оправдали Рогачева, но позже приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение.