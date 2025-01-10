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Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний и лиц
В Белом доме заявили, что рассчитывают, что новые рестрикции будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно» и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.

Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний и лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Под санкции попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» вместе с дочерними компаниями, «РН-Бурение» (структура «Роснефти»), «Технологии ОФС» и другие нефтесервисные компании.

В списке также страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Введены санкции против 13 россиян. В их числе — президент «Лукойла» Вадим Воробьев, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, замминистра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев и другие.

Кроме того, США с 27 февраля запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.

В Белом доме заявили, что рассчитывают, что новые рестрикции будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно» и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.