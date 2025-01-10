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Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента России Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи.

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента России Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Об этом сообщило издание Deadline, передало РИА Новости 10 января.

«Он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса „Кремлевский волшебник“… Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — говорится в сообщении.

Актер в интервью Deadline отметил, что уже начал подготовку к роли, однако, по его ощущениям, он словно находится «у подножия Эвереста», на который собирается подняться.

Как указано в публикации, события политического триллера «Кремлевский волшебник» будут происходить в начале 1990-х годов. В центре сюжета окажется молодой художник, ставший телевизионным продюсером, Вадим Баранов (его роль исполнит американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.