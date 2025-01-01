Рязанская победительница конкурсов красоты заболела раком

Рязанская победительница конкурсов красоты Олеся Клеблеева заболела раком. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

По словам девушки, ей поставили диагноз множественная миелома третьей стадии (рак костного мозга), она проходит курсы химиотерапии в московском институте гематологии.

«Много побочных эффектов, тяжело переношу… Это заболевание не лечится, можно только рассчитывать на ремиссию», — заявила 32-летняя модель.

По ее словам, в июне у нее планируется аутоиммунная пересадка костного мозга.

Девушка заявила, что не организовывает сбор средств, желающие помогают ей самостоятельно. Также она пытается продать одежду из своей коллекции.

Напомним, Клеблеева является участницей и победительницей конкурсов красоты.