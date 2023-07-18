Уроженка Сасовского района Олеся Клеблеева победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная Россия — 2023». Об этом
Конкурс проходил с 12 по 16 июля в Москве. В нем принимали участие 18 девушек из разных городов России. Отмечается, что ранее рязанка участвовала в подобных конкурсах и занимала первые места. В марте 2023 года, после победы на конкурсе «Краса Руси», музыкальный телеканал Music Box Russia пригласила ее на конкурс «Мисс Вселенная Россия — 2023» без предварительных кастингов и отборов
«На конкурсе красоты я завоевала две короны. Это „Мисс Вселенная Россия“ и „Мисс благотворительность“. Занимаюсь благотворительностью давно. Благодаря конкурсу нашла единомышленников и спонсоров, которые помогут открыть детский дом и дом престарелых», — рассказала Клеблеева.