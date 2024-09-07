На рязанских кладбищах оборудуют места для складирования крестов

На кладбищах в Рязани оборудуют места для складирования могильных крестов и других предметов религиозной принадлежности с последующей утилизацией.

На кладбищах в Рязани оборудуют места для складирования могильных крестов и других предметов религиозной принадлежности с последующей утилизацией. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Администрация Рязани поддержала соответствующее предложение Рязанской епархии РПЦ МП, которое было вызвано обращениями неравнодушных верующих региона, связанное с беспокойством, что вместе с обычным мусором люди выбрасывают в кладбищенские контейнеры старые могильные кресты», — говорится в сообщении ведомства.