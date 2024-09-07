Мошенники украли у пожилой рязанки 350 тысяч под видом диспансеризации

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники украли у пожилой рязанки 350 тысяч под видом диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным полиции, 72-летней рязанке поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником поликлиники и предложила пройти плановую диспансеризацию. Для «записи» на прием пенсионерку попросили Под предлогом записи на прием к специалистам незнакомка предложила перейти по ссылке, которая придет ей на телефон, и скачать специальное приложение. Женщина выполнила просьбу «медицинского работника».

Отмечается, что в действительности она скачала программу удаленного доступа в мобильный банк. С ее счета списали 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.