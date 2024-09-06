В Рязанском районе на избирательном участке упал уличный туалет

В момент падения конструкции внутри был член избирательной комиссии.

В Рязанском районе на избирательном участке упал уличный туалет с членом комиссии внутри. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание «Вид сбоку».

Инцидент произошел в селе Агро-Пустынь. Избирательный участок расположен в здании медпункта. Удобства обустроены на улице.

По информации портала, уличный туалет упал вместе с членом комиссии, затем его подняли и поставили отдельно от выгребной ямы.

Отмечается, что уборную здесь соорудили к президентским выборам в этом году.