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Блогер-миллионник снял обзор на редкий автомобиль в Касимове
Обзор на редкий автомобиль Marussia B2 в четверг, 5 сентября, снял блогер-миллионник Григорий Завозин (1,2 млн. подписчиков на YouTube). Съемки проходили на улице Советской.

Блогер-миллионник снял обзор на редкий автомобиль в Касимове. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

Обзор на редкий автомобиль Marussia B2 в четверг, 5 сентября, снял блогер-миллионник Григорий Завозин (1,2 млн. подписчиков на YouTube). Съемки проходили на улице Советской.

Справка:

Marussia B2 — спортивный автомобиль российской компании Marussia Motors. Компания была основана в 2007 году. В 2014 году Marussia Motors прекратила существование и выпуск автомобилей.