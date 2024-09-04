В Рязанском районе выступит группа «Кар-Мэн»
Выступление группы будет приурочено к 95-летию района. Оно состоится 14 сентября на площадке перед Рыбацкой деревней.
В Рязанском районе выступит группа «Кар-Мэн». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Выступление группы будет приурочено к 95-летию района. Оно состоится 14 сентября на площадке перед Рыбацкой деревней.
Помимо этого, на площадке будут работать гастрономическая и детская локации.
Также рязанцев ждет шоу воздушных шаров.
Фото с официального сайта группы «Кар-Мэн»