В Рязанском районе выступит группа «Кар-Мэн»

Выступление группы будет приурочено к 95-летию района. Оно состоится 14 сентября на площадке перед Рыбацкой деревней.

В Рязанском районе выступит группа «Кар-Мэн». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выступление группы будет приурочено к 95-летию района. Оно состоится 14 сентября на площадке перед Рыбацкой деревней.

Помимо этого, на площадке будут работать гастрономическая и детская локации.

Также рязанцев ждет шоу воздушных шаров.

Фото с официального сайта группы «Кар-Мэн»