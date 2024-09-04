Опубликована программа мероприятий седьмого Форума древних городов
В Рязани состоится VII международный форум древних городов. Мероприятие организовано правительством Рязанской области под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО и поддержке Россотрудничества.
На площадках соберутся представители культуры и искусства почти из 20 регионов России, а также гости из зарубежных стран-партнеров.
Зарубежные гости приедут из трех регионов Белоруссии — Минской, Могилевской и Полоцкой областей, Индии, Китая, Казахстана, Сербии, Киргизии и Абхазии.
Основная цель форума — объединение стран и городов вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории и традиций древних городов и их популяризации.
- 6 сентября в 11:00 — старт мероприятий деловой программы форума: центральная сессия «Традиции народов в мировой истории: сохраняя наследие, создаем будущее». Особое внимание в Год семьи будет уделено вопросам передачи будущим поколениям исконных традиций и семейных ценностей.
- С 15:00 до 17:30 в библиотеке имени Горького будет проходить X Межрегиональная научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество». На тематических и дискуссионных площадках конференции исследователи и практики представят доклады по истории, культуре, искусству, религии, туризму, краеведческой деятельности библиотек, знаковых событиях и выдающихся людях региона, проектах сохранения объектов культурного наследия.
- 6 и 7 сентября Добро. Центр «Волонтеры культуры» библиотеки имени Горького организует региональную акцию «Культурный десант древних городов». Цель — сохранение и благоустройство объектов культурного наследия Рязанской области.
- В эти же дни с 9:30 до 17:00 в Библиосквере будет работать Ярмарка локальных брендов «Смыслы». На ней можно будет познакомиться с разнообразными авторскими изделиями от мастеров и ремесленников Рязанской области.
- С 12:00 до 13:00 специалисты регионального центра консервации библиотечных фондов Рязанской области поведут мастер-класс «Искусство реставрации», посвященный тонкостям восстановления книг. Занятия для гостей Форума древних городов проведут опытные художники и реставраторы центра.
- 6 сентября с 9:30 до 20:00 и 7 сентября с 9:30 до 18:30 в библиотеке имени Горького можно посетить выставки, приуроченные к Международному форуму древних городов.
- 6-7 сентября впервые в рамках Форума состоится Фестиваль гончарного искусства. В нем примут участие 10 мастеров. Для посетителей площадки будут проводиться мастер-классы по лепке на кругах, ручной лепке и росписи глиняных изделий. В завершение фестиваля планируется создание единого керамического панно мастерами-гончарами из Рязани и области.
- 7 сентября в 19:00 также запланировано выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова совместно с Филиппом Беликовым, а в 19:30 на Лыбедском бульваре состоится музыкальный спектакль «Сказание о любви» — история святых Петра и Февронии.
- 6 сентября, 17:00-20:00 и 7 сентября
11:00—20:00для рязанцев будут работать этно-площадки, где можно будет познакомиться с традициями и культурой Индии, Китая, Узбекистана, традиционной народной культурой Рязанской области в рамках проекта «Нарядная губерния».
- В последний день Форума пройдет большой интернациональный концерт «Церемония единства» с участием артистов и коллективов из Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Абхазии, регионов России и выступлением звезды отечественной эстрады, композитора и автора текстов песен Валерия Сюткина, которое начнется в 21:00.