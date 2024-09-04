Опубликована программа мероприятий седьмого Форума древних городов

В Рязани состоится VII международный форум древних городов. Мероприятие организовано правительством Рязанской области под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО и поддержке Россотрудничества.

На площадках соберутся представители культуры и искусства почти из 20 регионов России, а также гости из зарубежных стран-партнеров.

Зарубежные гости приедут из трех регионов Белоруссии — Минской, Могилевской и Полоцкой областей, Индии, Китая, Казахстана, Сербии, Киргизии и Абхазии.

Основная цель форума — объединение стран и городов вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории и традиций древних городов и их популяризации.