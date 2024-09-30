В Рязани образовались пробки

Заторы образовались на улицах Зубковой, Есенина, Спортивной, Дзержинского, Семинарской, Грибоедова, Высоковольтной, Солнечной, а также на Окружной дороге, Первомайском проспекте, Московском и Муромском шоссе.

Рязань «встала» в пробках, следует из сервиса «Яндекс Карт».

Заторы образовались на улицах Зубковой, Есенина, Спортивной, Дзержинского, Семинарской, Грибоедова, Высоковольтной, Солнечной, а также на Окружной дороге, Первомайском проспекте, Московском и Муромском шоссе.

В соцсетях жители жалуются на пробку на проезде Шабулина. «Дорогу сделали, а пробка еще хуже. Полтора часа люди выехать не могут», — написали в посте.

Фото: скриншот из «Яндекс Карт»