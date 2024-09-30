В МЧС сообщили подробности пожара на улице Интернациональной

По данным МЧС, сообщение о пожаре в квартире на улице Интернациональной поступило в 19:21. В 19:30 пожар локализовали. В 20:12 — ликвидировали.

В МЧС сообщили подробности пожара на улице Интернациональной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в квартире на улице Интернациональной поступило в 19:21. В 19:30 пожар локализовали. В 20:12 — ликвидировали.

На месте работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.