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В Генштабе высказались об итогах весеннего призыва в Рязанской области
Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский рассказал, что в Рязанской области призыв прошел наиболее организованно.

В Генштабе высказались об итогах весеннего призыва в Рязанской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву, рассказал, что в ходе весеннего призыва войска пополнили 150 тыс. человек.

По его словам, наиболее организованно весенний призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Татарстане, Башкирии, Карелии, Ставропольском и Краснодарском краях, Сахалинской, Новгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Челябинской областях, ХМАО и Москве.

Он отметил, что в ходе весеннего призыва было отобрано и направлено для комплектования научных и научно-производственных подразделений около 600 человек, а для спортивных рот — 200 человек.