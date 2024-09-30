Рязанцам презентовали путеводителя для детей «Мампуса»

Презентация путеводителя «Мампус. Твой друг и проводник по Рязани» состоялась 27 сентября в библиотеке имени Горького.

Рязанцам презентовали путеводителя для детей «Мампуса». Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства по развитию туризма.

Презентация путеводителя «Мампус. Твой друг и проводник по Рязани» состоялась 27 сентября в библиотеке имени Горького.

Автор путеводителя Татьяна Кузьмина рассказала, что новое издание поможет ребятам и их родителям весело и интересно познакомиться с городом, а также преодолеть стереотипы, связанные с детским отдыхом.

«Присутствующие встретились и с главным героем книги — любопытным псом по кличке Мампус. Именно так звали одну из собак академика Ивана Павлова. Некогда она помогала ученому в его научной работе, а теперь станет верным другом для маленьких рязанцев и гостей области в их путешествии и исследовании города», — отметили в сообщении.